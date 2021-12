(Di lunedì 13 dicembre 2021) Si erano sentiti al telefono qualche giorno fa, lì avevano convenuto dirsi di persona, a giorni. Alle 10.30 Giuseppefa ritorno a Palazzo Chigi, stavolta da leader del M5S, in agenda l’appuntamento con il presidente del Consiglio Mario. Un lungo faccia a faccia tra i due, un’ora e 40 minuti di confronto. “Massima serenità, è una bella giornata, guardate che sole…”, risponde il presidente del pentastellati a chi gli chiede come si senta a far ritorno nel Palazzo che lo ha visto premier di ben due governi. Non è il primo confronto tra: il primo nel luglio scorso, molto più rapido, appena 30 minuti, sul tavolo la riforma della giustizia invisa all’ex premier e al suo Movimento. Oggi di carne sul fuoco ce n’era parecchia, dallaalla curva ...

Advertising

infoitinterno : Manovra 2022, Draghi vede Conte: spiraglio su superbonus - EmilianoCarusel : @ScalezJunior @lucianocapone Riporto per la seconda volta l'elenco degli interventi previsti: - lifestyleblogit : Manovra 2022, Draghi vede Conte: spiraglio su superbonus - - Adnkronos : #Manovra, Draghi incontra Conte. #ultimora - CosenzaChannel : Sulla manovra 2022: 'Al premier ribadite priorità del M5S, via tetto superbonus'. Incontro di un'ora e mezza a Pala… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra 2022

Adnkronos

... in scadenza il prossimo 31 dicembre, al 31 marzo. L'accelerazione è stata voluta dal premier ... Leggi Anche, Conte incontra Draghi: 'Ho chiesto di eliminare la soglia Isee dal Superbonus. ...... tanto che non ci saranno tagli in. Anzi, 'se necessario si farà di più' ha assicurato ... "Anche se nelnon ci dovrebbe essere bisogno di una tale figura - ha ammesso Stefani - ma ancora ...Roma, 13 dic. "Esprimiamo apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo e dai relatori a valutare una congrua ed ulteriore dilazione dei tempi di p ...La definizione non è nuova però si associa perfettamente a uno dei punti fermi della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Giacomo Bonaventura anche contro la Salernitana ha mostrato tutte ...