L’ultimo saluto ai nostri amici a quattro zampe grazie all’agenzia Z Orme

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) In Italia sempre più persone condividono la propria vita con un animale da affezione. Basti pensare che nel territorio nazionale sono oltre 60 milioni gli animali registrati all’anagrafe. Per questo motivo, più di sei anni a Carobbio degli Angeli, in provincia di Bergamo, nasce Z., l’agenzia di onoranze funebri per animali che offre servizi di cremazione per rendere omaggio agli.Ricordiamo, infatti, che dal 2009 in Italia è entrata in vigore la legge che obbliga i padroni a seppellire o cremare il proprio animale da affezione e garantirgli così una giusta sepoltura. Z.nasce proprio con l’obiettivo di garantire a tutti i proprietari di animalial loro amato, come un vero membro della famiglia, per offrirgli l’eterno riposo ...