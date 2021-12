Advertising

GiornaledPuglia : Serie A: l'Inter travolge il Cagliari e vola in vetta - fantapiu3 : Le pagelle di #Inter - #Cagliari Poker nerazzurro Notte fonda per #Mazzarri #fantacalcio #campionato #calciomercato… - ZanettiGilyNala : RT @MassimoCaputi: Solo la bravura di Cragno evita un passivo più pesante, l'#Inter travolge il #Cagliari e si prende la testa della classi… - cn1926it : Nel posticipo l’#Inter travolge il Cagliari e si prende la testa della classifica - SimonaSpnz : RT @MassimoCaputi: Solo la bravura di Cragno evita un passivo più pesante, l'#Inter travolge il #Cagliari e si prende la testa della classi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter travolge

L'vola da sola in vetta alla classifica dopo la 17esima giornata. I nerazzurri nel posticipo domenicale travolgono 4 - 0 il Cagliari e scavalcano i cugini del Milan di 1 punto. Mattatore della ......- Cagliari 4 - 0, poker e nerazzurri primi in classifica 12 Dicembre 2021 L'il Cagliari per 4 - 0 e vola al primo posto in classifica dopo la netta vittoria nel match valido... ...Per me un film non può restare impigliato nella cronaca, anzi, come ha scritto Concita De Gregorio, il film racconta qualcosa di spaventosamente più ampio della vicenda stessa di Capua, qualcosa che ...(LaPresse) L'Inter vola da sola in vetta alla classifica dopo la 17esima giornata. I nerazzurri nel posticipo domenicale travolgono 4-0 il Cagliari e scavalcano i cugini del Milan di 1 ...