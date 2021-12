Juventus | Cinquini a ISP | ' Squadra in declino e società ripete stessi errori'

(Di lunedì 13 dicembre 2021) In merito all'attualità in casa Serie A, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Oreste, noto direttore sportivo. Il mercato è la sua ... che ora leggo sia in uscita: fin ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cinquini

ItaSportPress

Getty Images tutte le notizie diesclusiva Leggi i commenti Escl itasportpress1: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": ...Getty Images tutte le notizie diesclusiva Leggi i commenti Escl itasportpress1: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": ...In merito all’attualità in casa Serie A, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Oreste Cinquini, noto direttore sportivo. “Io ero rimasto che il presidente Agnelli aveva stabili ...L’ex ds della Fiorentina, Oreste Cinquini, ha parlato ieri a FirenzeViola.it di come la questione plusvalenze in casa Juventus potrebbe influire sull’eventuale trattativa per ...