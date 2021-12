“Il super green pass funziona”. Ma è una bufala (Di lunedì 13 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 Il Corriere sul virus cinese è meglio di Cuore: “Virus, più vaccinati e più guariti”. Dopo averci impanicato oggi dicono che il super green pass sta facendo effetto. La Verità contro Pfizer. 06:28 Stefano Feltri sul Domani continua a fare il comunista contro la Meloni. 07:52 Carlo Verdelli, racconta Marco Gervasoni, associa Atreju a Piazza Fontana. 09:05 Quirinale, la Meloni chiede un patriota per il Colle. Posso dirvi la verità? Il termine “patrioti” sta diventando come resilienza, che palle! 11:30 Giuliano Ferrara e l’inno ad Amazon bastonata, scrive lui, dai burocrati. 12:24 Caso David Rossi, i verbali che pubblica Sallusti su Libero dei pm che andavano ai festini ye ye. 13:15 Parola ai commensali. 13:45 Fisco, solo Forza Italia contro le cartelle esattoriali. 14:45 “Gas, la strage annunciata”, apre ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 13 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 Il Corriere sul virus cinese è meglio di Cuore: “Virus, più vaccinati e più guariti”. Dopo averci impanicato oggi dicono che ilsta facendo effetto. La Verità contro Pfizer. 06:28 Stefano Feltri sul Domani continua a fare il comunista contro la Meloni. 07:52 Carlo Verdelli, racconta Marco Gervasoni, associa Atreju a Piazza Fontana. 09:05 Quirinale, la Meloni chiede un patriota per il Colle. Posso dirvi la verità? Il termine “patrioti” sta diventando come resilienza, che palle! 11:30 Giuliano Ferrara e l’inno ad Amazon bastonata, scrive lui, dai burocrati. 12:24 Caso David Rossi, i verbali che pubblica Sallusti su Libero dei pm che andavano ai festini ye ye. 13:15 Parola ai commensali. 13:45 Fisco, solo Forza Italia contro le cartelle esattoriali. 14:45 “Gas, la strage annunciata”, apre ...

Advertising

chetempochefa : 'Consiglio ai ristoratori.Di solito alla cassa avete 8mila foto con vip appesi alle pareti, potete mettere un carte… - repubblica : Super Green Pass, controlli dei Nas nelle discoteche: chiusi otto locali - borghi_claudio : E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i conta… - PoliticaNewsNow : ESCLUSIVA PN - Ass. Chiorino: 'Politica del Super Green Pass, singolarmente, inutile. Ecco perchè' - LaTorre1905 : Super Green Pass, il bilancio dei #Controlli e delle verifiche per ulteriori info clicca qui… -