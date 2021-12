Formazioni ufficiali Roma Spezia | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham. All. Mourinho.(3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala, Kovalenko, Reca; Strelec, Manaj. All. Thiago Motta. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

