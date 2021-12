Esselunga | eccezionale concorso di Natale | si può vincere un Iphone 13

Leggi su chenews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) La nota catena italianaproporne un succulentodi. In palio ci sono tantissimi13. Ecco come partecipare.(Google Images)Con l’avvicinarsi del, molte catene di supermercati propongono dei concorsi. Un aspetto molto importante non solo per fidelizzare i clienti ma anche per permettere a loro digustosi premi. L’iniziativa da sottolineare fa capo ad. L’azienda italiana è sempre votata alla cura del consumatore. Non possiamo dimenticare la sua linea di difesa contro i rincari. A tale strategia si aggiunge anche il fatto che è un nome importantissimo in Italia. Un vero fiore all’occhiello all’interno di questo settore. Proprio per questo, giusto menzionare il ...