Ennesima tragedia sulle strade | muore un 23enne in Valle Caudina

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – Gravissimo incidente stradale questa notte in, tra i comuni irpini di San Martinoe Cervinara. Non c’è stato nulla da fare per un giovane di 23 anni che, con la sua auto, una Fiat 500 è andato a sbattere contro un muro nel corso della notte appena trascorsa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bonea, il personale del 118 e gli agenti del Commissariato di Cervinara. Secondo una prima ricostruzione, lo sfortunato ragazzo sarebbe morto sul colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

