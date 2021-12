EFA 2021, nessun premio per Paolo Sorrentino: “È stata la mano di Dio” non convince (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è tenuta sabato 11 dicembre la cerimonia di premiazione degli EFA 2021. Gli European Film Awards, noti anche come Oscar Europei, hanno visto trionfare alla 34a edizione Quo Vadis, Aida? della bosniaca Jasmila Žbanic?. Ancora una volta, dunque, è una regista donna a convincere la critica specializzata, conquistando il premio più ambito della kermesse. Un importante segnale di cambiamento, dopo il Titane di Julia Ducournau – vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2021 – e La Scelta di Anne – L’Événement di Audrey Diwan, Leone d’Oro a Venezia78. Una rivoluzione che, in fin dei conti, non sarebbe mai stata possibile senza il magistrale esempio della compianta Lina Wertmüller, prima regista donna candidata al premio Oscar. EFA 2021, delusione per ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è tenuta sabato 11 dicembre la cerimonia di premiazione degli EFA. Gli European Film Awards, noti anche come Oscar Europei, hanno visto trionfare alla 34a edizione Quo Vadis, Aida? della bosniaca Jasmila Žbanic?. Ancora una volta, dunque, è una regista donna are la critica specializzata, conquistando ilpiù ambito della kermesse. Un importante segnale di cambiamento, dopo il Titane di Julia Ducournau – vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes– e La Scelta di Anne – L’Événement di Audrey Diwan, Leone d’Oro a Venezia78. Una rivoluzione che, in fin dei conti, non sarebbe maipossibile senza il magistrale esempio della compianta Lina Wertmüller, prima regista donna candidata alOscar. EFA, delusione per ...

Advertising

VelvetMagIta : #EFA2021, nessun premio per Paolo Sorrentino: “È stata la mano di Dio” non convince #VelvetMag #Velvet - ignaziocorrao : RT @ignaziocorrao: Ne parleremo durante la plenaria di #Strasbourg Seguiteci! - ignaziocorrao : Ne parleremo durante la plenaria di #Strasbourg Seguiteci! - solospettacolo : Le donne di Srebrenica sbancano agli Efa, delude Sorrentino - ChrisBrownAZ : RT @EuropeElects: Italy, Tecnè poll: PD-S&D: 21% (+1) FdI-ECR: 20% LEGA-ID: 18% M5S-NI: 15% FI-EPP: 9% A-RE: 3% IV-RE: 2% (-1) A1-S&D: 2%… -