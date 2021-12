Due concerti gratuiti di Tommaso Paradiso nel 2022: le date di Milano e Roma e l’uscita ufficiale di Space Cowboy (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con l’annuncio dei concerti gratuiti di Tommaso Paradiso nel 2022 arriva un doppio regalo da parte del cantautore Romano. Da una parte due eventi gratuiti, uno a Milano e uno a Roma, dall’altra la data ufficiale dell’uscita del primo album da solista Space Cowboy. concerti gratuiti di Tommaso Paradiso nel 2022 L’ex frontman dei Thegiornalisti ha annunciato nell’ultima ora una serie di novità. La prima è il ritorno sul palco con due eventi gratuiti, una sorta di antipasto del Sulle Nuvole Tour, che diventerà Space Cowboy Tour e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con l’annuncio deidinelarriva un doppio regalo da parte del cantautoreno. Da una parte due eventi, uno ae uno a, dall’altra la datadeldel primo album da solistadinelL’ex frontman dei Thegiornalisti ha annunciato nell’ultima ora una serie di novità. La prima è il ritorno sul palco con due eventi, una sorta di antipasto del Sulle Nuvole Tour, che diventeràTour e ...

Due concerti a Latina il 18 dicembre, il ricavato alla Caritas h24 notizie Il nuovo album di Tommaso Paradiso ha ora una data d'uscita 13 dic 2021 - Sembrava una chimera. Invece "Space Cowboy", o "Vaccaro dello spazio", come lo chiama scherzosamente lo stesso cantautore, sta per diventare realtà. A gennaio due concerti a Milano e Rom ...

