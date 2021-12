Casarin esulta | «Finalmente sono scomparsi i rigorini»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ex arbitroha parlato di quei “” che nonstati assegnati in questa giornata di campionato Paolo, ex arbitro italiano, sulle pagine del Corriere della Sera ha analizzato le prestazioni dei direttori di gara in questo turno di campionato; dicendosi soddisfatto per le mancate assegnazioni dei cosiddetti “”. LE PAROLE – «Ormai abituati alla concessione di tanti rigori generosi, di fronte all’attuale rarefazione dei penalty si potrebbe pensare a errori degli arbitri. Non è così: anche oggi le scelte in area di rigore, un rigore per il Bologna e uno per l’Inter,state corrette. Inoltre alcuni arbitri, con poche gare dirette in serie A, hanno mostrato carattere ed equilibrio tecnico. È certamente il caso di Marinelli impegnato in Napoli-Empoli e ...