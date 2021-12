Calciomercato | indagati gli agenti Ramadani e Chiodi | faro su cessioni Pjanic e Chiesa Pm | «Sistema per non pagare le tasse»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Falie Pietrosono i duenell'inchiesta milanese per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di...

...milanese sul, la Guardia di finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Giovanni Polizzi, si è recata nelle sedi di vari club - che non sono- per ...Entrambi sonoper reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio nell'ambito di un'inchiesta ...di Polizia Valutaria della GdF anche quella relativa a numerosi operazioni di...Altro giro, altro scandalo che potrebbe da un momento all'altro scoppiare riguardo alla nostra Serie A. La Guardia di Finanza di ...Sono Fali Ramadani e Pietro Chiodi i due indagati nell'inchiesta milanese per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di compravendita di calciato ...