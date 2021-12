Bianchi ribadisce | “La scuola è l’ambiente più sicuro in Italia Docenti e studenti vaccinati oltre l’85%”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bianchi ribadisce

Orizzonte Scuola

Con lo slogan Smile with Oclean , l'aziendal'efficacia dei suoi spazzolini elettrici che,... Parliamo del modello top di gamma del brand, capace di mantenere i dentie brillanti ...Sull'uso sempre più frequente dei mezzi digitali nella didattica , altro pallino del Ministro, Galimbertiquanto detto in passato, ovvero la sua contrarietà, dato che questi mezzi ...Il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA, si legge in un comunicato ...Il ministro Patrizio Bianchi torna a reputare la scuola come luogo tra i più sicuri rispetto ai rischi di contagio da Covid-19. Dopo che qualche giorno fa lo stesso Bianchi aveva comunque ammesso che ...