“Aiuto, mi stanno picchiando”: i carabinieri arrivano e trovano un fucile (Di lunedì 13 dicembre 2021) Abuso di alcol e percosse alla madre: questo quello che è accaduto nella serata di ieri a Fiano Romano, dove un 39enne, a seguito di un’accesa discussione con due suoi amici e l’abuso di alcol, ha iniziato a colpire la donna. La situazione è degenerata al punto che la donna è stata costretta a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine le quali, giunte nell’appartamento, hanno trovato un fucile con munizioni. L’arma è stata sequestrata, il 39enne posto agli arresti domiciliari e gli amici denunciati a piede libero. Chiamati per Aiuto, i carabinieri trovano un fucile I carabinieri delle Stazioni di Capena e Mentana, insieme ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, hanno arrestato un cittadino bielorusso di 39 anni, con precedenti, con l’accusa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Abuso di alcol e percosse alla madre: questo quello che è accaduto nella serata di ieri a Fiano Romano, dove un 39enne, a seguito di un’accesa discussione con due suoi amici e l’abuso di alcol, ha iniziato a colpire la donna. La situazione è degenerata al punto che la donna è stata costretta a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine le quali, giunte nell’appartamento, hanno trovato uncon munizioni. L’arma è stata sequestrata, il 39enne posto agli arresti domiciliari e gli amici denunciati a piede libero. Chiamati per, iundelle Stazioni di Capena e Mentana, insieme ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, hanno arrestato un cittadino bielorusso di 39 anni, con precedenti, con l’accusa di ...

Advertising

PocoSana : @prof_benzo ti aiuto perchè mi stanno tartassando pure a me - CorriereCitta : “Aiuto, mi stanno picchiando”: i carabinieri arrivano e trovano un fucile - cxddlytae : @datemicamomilla io non ho capito per che frase lo stanno attaccando perché non vedo tracce di flame da nessuna par… - cosmopaolita : Aiuto ma sono palesemente uguali e si sputtanano a vicenda ma in realtà si stanno auto insultando, che trash ?? - dottoressah : Sapete come far abbassare il tono di voce ai genitori quando stanno al telefono? Cercasi aiuto disperatamente -