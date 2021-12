Agrigento, estratti dalle macerie i corpi di 4 dei 6 dispersi: diventano 7 i morti accertati (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono stati tutti estratti i quattro corpi senza vita individuati poco dopo le 6.30 sotto le macerie a Ravanusa. Restano adesso due i dispersi dell’esplosione avvenuta in via Trilussa. Sono sette i morti accertati. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono stati tuttii quattrosenza vita individuati poco dopo le 6.30 sotto lea Ravanusa. Restano adesso due idell’esplosione avvenuta in via Trilussa. Sono sette i. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento estratti Esplosione a Ravanusa, estratti altri quattro corpi dalle macerie I Vigili del fuoco hanno ritrovato i resti di quattro dei sei dispersi. I cadaveri erano sotto le macerie di una delle palazzine di quattro piani crollata nel paese in provincia di Agrigento in seguito a una perdita nella rete del gas che ha distrutto 4 palazzi. Circa 100 gli sfollati. Aperta un'inchiesta per disastro e omicidio colposo, sequestrata un'area di 10mila metri ...

Ravanusa esplosione oggi: trovati altri 4 corpi, morti salgono a 7 ... intrappolati sotto le macerie delle palazzine esplose per una fuga di gas metano nel centro storico del paese in provincia di Agrigento. Ai tre cadaveri estratti nelle ore successive al crollo , la ...

Agrigento, estratti dalle macerie i corpi di 4 dei 6 dispersi: diventano 7 i morti accertati Il Fatto Quotidiano Apocalisse a Ravanusa: tragedia in Sicilia, 3 vittime. Si scava ancora tra le macerie Una tragedia immane a due settimane dal Natale. Un boato spaventoso che sventra tre edifici, ne danneggia diversi altri e lascia solo fiamme, macerie e dispersi. La tranquillità di ...

Ravanusa, trovati altri 4 corpi di vittime dell’esplosione: i morti salgono a 7 Esplosione a Ravanusa, si aggrava il bilancio dei morti. Estratti dalle macerie i corpi di altre quattro vittime ...

