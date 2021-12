"A gennaio non escludo lockdown totale con scuole chiuse" (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Nel Regno Unito ad esempio non si fanno operazioni alle persone obese. Il discorso andrebbe generalizzato e non solo per il Covid". Il virologo Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, risponde alla domanda di... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Nel Regno Unito ad esempio non si fanno operazioni alle persone obese. Il discorso andrebbe generalizzato e non solo per il Covid". Il virologo Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, risponde alla domanda di... Segui su affaritaliani.it

Advertising

_Morik92_ : Su #Icardi, fonti vicino al #PSG negano - al momento - trattative concrete per una sua cessione a gennaio. #Juve in… - Adnkronos : Il negoziante o il professionista non fa pagare con bancomat o carte? Da gennaio arrivano le multe. - MarcelloChirico : A gennaio #Sarri vorrebbe #Arthur, messo sul mercato dalla @juventusfc , ma la @OfficialSSLazio non è disposta a co… - sluciani76 : @effe1312 @Andre_Dalma Veramente..per Mandragora, il diritto a Gennaio è a 14 circa che se non esercitato diventa o… - mrguasco : RT @Cambiacasacca: Io prevedo un supermegagrinpasse per entrare nei supermercati, diciamo ai primi di gennaio. Ma non fraintendetemi, il va… -