Vendeva kit online per contagiarsi | così i No vax ottenevano il Green pass | arrestato un uomo in Olanda

Advertising

stefanoa99 : NL - Vendeva kit per contagiarsi con il Covid, la Finanza olandese arresta un uomo - -

Ultime Notizie dalla rete : Vendeva kit

Open

Gli acquirenti delavrebbero dunque potuto contrarre il virus "infettandosi deliberatamente", con la 'promessa' del venditore di acquisire l'immunità contro il virus e le sue varianti , ed ......per esempio una persona kazaka che aveva installato WhatsApp per affari o un'altra che... come quelle che producono e vendono in tutto il mondo iper i test e che fanno riferimento al ...Un uomo è stato arrestato Olanda per i suoi collegamenti a un sito Web che permetteva di ordinare dei flaconcini (piccoli contenitori di liquidi monouso) per autoinfettarsi con il ...Un uomo è stato arrestato in Olanda con l'accusa di aver messo in vendita flaconi per autoinfettarsi con il coronavirus. Il quotidiano olandese De Telegraaf non rivela l'identit ...