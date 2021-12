Traffico Roma del 12-12-2021 ore 19:30 (Di domenica 12 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione circolazione nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria cittadina a pochi gli spostamenti sul Raccordo Anulare ancora disagi sulla tangenziale qui per un incidente avvenuto all’altezza di via dei Campi Sportivi permangono code tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni e per le stesse ragioni Fide all’altezza della Salaria verso lo stadio Olimpico incidente anche sul raccordo salario Settebagni tra Settebagni e fonte di papà conclude nei due sensi di marcia nella zona di Palmarola a causa di una voragine divieto di transito all’altezza di via Soncino prestare attenzione alla segnaletica sul posto ci sposiamo nel quartiere Marconi prudenza in via Oderisi da Gubbio all’incrocio con via Francesco Grimaldi con ripercussioni al Traffico della zona a causa di una rottura delle condutture ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione circolazione nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria cittadina a pochi gli spostamenti sul Raccordo Anulare ancora disagi sulla tangenziale qui per un incidente avvenuto all’altezza di via dei Campi Sportivi permangono code tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni e per le stesse ragioni Fide all’altezza della Salaria verso lo stadio Olimpico incidente anche sul raccordo salario Settebagni tra Settebagni e fonte di papà conclude nei due sensi di marcia nella zona di Palmarola a causa di una voragine divieto di transito all’altezza di via Soncino prestare attenzione alla segnaletica sul posto ci sposiamo nel quartiere Marconi prudenza in via Oderisi da Gubbio all’incrocio con via Francesco Grimaldi con ripercussioni aldella zona a causa di una rottura delle condutture ...

