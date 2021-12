Spalletti in conferenza: «La Coppa d’Africa non mi preoccupa ma se mancano anche altri 10 giocatori diventa difficile» (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa al termine di Napoli-Empoli 0-1. «Bisognava usare più qualità per indirizzare la partita, siamo stati costretti a rincorrere sempre gli avversari per gran parte della partita e ci siamo stancati. Era difficile ribaltarla così, la squadra è affaticata dopo giovedì in Europa. Abbiamo provato a riportare dentro Anguissa, così come quelli con il Covid come Politano, sono in difficoltà e hanno bisogno di più allenamenti. Zielinski non respirava e ci siamo intimoriti con lui per paura che avesse qualcosa di differente. Non sono preoccupato per la Coppa d’Africa, ma se oltre a loro mancano altri 10 giocatori diventa difficile. Non avere ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole del tecnico del Napoli, Luciano, instampa al termine di Napoli-Empoli 0-1. «Bisognava usare più qualità per indirizzare la partita, siamo stati costretti a rincorrere sempre gli avversari per gran parte della partita e ci siamo stancati. Eraribaltarla così, la squadra è affaticata dopo giovedì in Europa. Abbiamo provato a riportare dentro Anguissa, così come quelli con il Covid come Politano, sono in difficoltà e hanno bisogno di più allenamenti. Zielinski non respirava e ci siamo intimoriti con lui per paura che avesse qualcosa di differente. Non sonoto per la, ma se oltre a loro10. Non avere ...

Advertising

100x100Napoli : L'analisi di #Spalletti in conferenza stampa - napolista : #Spalletti in conferenza: «La Coppa d’Africa non mi preoccupa ma se mancano anche altri 10 giocatori diventa diffic… - tuttonapoli : LIVE - Spalletti in conferenza: 'Mercato? Ci pensa ADL. Non sono preoccupato, ma senza dieci calciatori è dura - NapoliCM : ???? Conferenza Spalletti: 'Ci gira tutto contro. Mercato? Ho parlato con De Laurentiis...' ??? - AndreaPecchia1 : Una conferenza stampa di #Spalletti dura in media 3 ore, 3 ore e mezza. Roba da far invidia alla #PrimaDellaScala… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti conferenza Napoli - Empoli, Spalletti in conferenza ... Luciano Spalletti Le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa al termine di Napoli - Empoli 0 - 1.

Napoli - Empoli: conferma per Ounas, Petagna spera Luciano Spalletti in conferenza stampa ha annunciato il recupero di Anguissa, Insigne e Lozano. I primi due non potranno andare in campo da titolari, a meno di clamorose sorprese. Entrambi vengono da ...

Spalletti in conferenza: “Abbiamo delle difficoltà, ma non sono preoccupato” 100x100 Napoli Spalletti in conferenza: “Abbiamo delle difficoltà, ma non sono preoccupato” Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro l’Empoli. “Abbiamo delle difficoltà, ci sono giocatori stanchi ed altri che hanno provato a dare ...

Spalletti: "Mercato? Se ne occupa il presidente, parlo tutti i giorni con lui" Spalletti ha aggiunto: "Zielinski non respirava e ci siamo intimoriti con lui per paura che avesse qualcosa di differente. Non sono preoccupato per la Coppa d'Africa, ma se oltre a loro mancano altri ...

... LucianoLe parole del tecnico del Napoli, Luciano, instampa al termine di Napoli - Empoli 0 - 1.Lucianoinstampa ha annunciato il recupero di Anguissa, Insigne e Lozano. I primi due non potranno andare in campo da titolari, a meno di clamorose sorprese. Entrambi vengono da ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro l’Empoli. “Abbiamo delle difficoltà, ci sono giocatori stanchi ed altri che hanno provato a dare ...Spalletti ha aggiunto: "Zielinski non respirava e ci siamo intimoriti con lui per paura che avesse qualcosa di differente. Non sono preoccupato per la Coppa d'Africa, ma se oltre a loro mancano altri ...