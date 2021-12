Sconcerti: la Juventus non è in crisi, semplicemente non ha le qualità delle prime (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo Venezia-Juventus 1-1 (preceduta da frasi lunari di Nedved sull’aggancio al primo posto), Mario Sconcerti scrive sul Corriere della Sera: La Juve non ha mai dato forti cenni di superiorita?. Si e? rimasti ad aspettare un cambio di passo che non e? arrivato. Dybala si e? di nuovo fermato pochi minuti dopo l’inizio. Difficile giudicare: quando gioca Dybala riesce a fare una differenza, ma gioca troppo poco per garantirla. La conclusione reale e? che la Juve non e? in crisi, piu? semplicemente non ha le qualita? delle prime, ha una confusione ormai troppo frequente, anche se fra le prime manca un vero riferimento. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo Venezia-1-1 (preceduta da frasi lunari di Nedved sull’aggancio al primo posto), Marioscrive sul Corriere della Sera: La Juve non ha mai dato forti cenni di superiorita?. Si e? rimasti ad aspettare un cambio di passo che non e? arrivato. Dybala si e? di nuovo fermato pochi minuti dopo l’inizio. Difficile giudicare: quando gioca Dybala riesce a fare una differenza, ma gioca troppo poco per garantirla. La conclusione reale e? che la Juve non e? in, piu?non ha le qualita?, ha una confusione ormai troppo frequente, anche se fra lemanca un vero riferimento. L'articolo ilNapolista.

