Ranieri lo svela su Ferrero: “Se ho lasciato la Sampdoria è stato per colpa sua!” (Di domenica 12 dicembre 2021) Claudio Ranieri, dopo un periodo di silenzio, è tornato a parlare della sua esperienza in blucerchiato. L’attuale tecnico del Watford ha dichiarato che la sua separazione con la Sampdoria non è stata una questione di soldi. Ranieri, Ferrero, SampdoriaEcco le parole, pronunciate nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica: “Non è stata una questione economica, qui guadagno molto meno. All’inizio Ferrero era entusiasta, a lavoro ultimato la sua faccia era cambiata, così ho preferito andare via. Sono disposto ad accettare situazioni problematiche ma devo sentire trasporto, altrimenti è inutile che resti. L’arresto di Ferrero? Ho letto le news e basta“. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Claudio, dopo un periodo di silenzio, è tornato a parlare della sua esperienza in blucerchiato. L’attuale tecnico del Watford ha dichiarato che la sua separazione con lanon è stata una questione di soldi.Ecco le parole, pronunciate nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica: “Non è stata una questione economica, qui guadagno molto meno. All’inizioera entusiasta, a lavoro ultimato la sua faccia era cambiata, così ho preferito andare via. Sono disposto ad accettare situazioni problematiche ma devo sentire trasporto, altrimenti è inutile che resti. L’arresto di? Ho letto le news e basta“. Francesco Scanu

