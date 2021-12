No Green pass: minacce a Draghi in chat Telegram, online il suo indirizzo di casa (Di domenica 12 dicembre 2021) A prendere di mira il premier sono gli organizzatori del gruppo "Basta Dittatura". Minacciati anche alcuni governatori e infettivologi Leggi su rainews (Di domenica 12 dicembre 2021) A prendere di mira il premier sono gli organizzatori del gruppo "Basta Dittatura". Minacciati anche alcuni governatori e infettivologi

Advertising

fanpage : Povia era atteso a una manifestazione #NoGreenPass ma non si è presentato: è positivo al Covid - borghi_claudio : È tutto bellissimo Il summit Ue non accetta il green pass. Ma discuterà dei vaccini obbligatori - NicolaPorro : ?? L'allarme del Garante sull'uso del green pass: cosa sta succedendo ?? - cicciagatta : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Il green pass come l'Ue: non funziona? E allora datene agli italiani ancora di più. L’ultima mina… - ariolele : RT @Cirenderaliberi: Ugo Mattei: 'il Super Green Pass funziona in una logica estorsiva' -