Napoli - Empoli 0 - 1: Spalletti cade ancora, ora è quarto (Di domenica 12 dicembre 2021) Una notte da dimenticare per il Napoli: seconda sconfitta consecutiva in casa (la terza in campionato), opportunità di agganciare il Milan buttata al vento e sorpasso dell'Atalanta in classifica. L'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021) Una notte da dimenticare per il: seconda sconfitta consecutiva in casa (la terza in campionato), opportunità di agganciare il Milan buttata al vento e sorpasso dell'Atalanta in classifica. L'...

Advertising

EmpoliCalcio : ???????? ???????? 0-1 #NapoliEmpoli VINCIAMO NOI! VINCIAMO NOI!! VINCIAMO NOI!!! L'Empoli espugna il Maradona, un gol di… - CBSSportsGolazo : Empoli beats Napoli. Sassuolo comes back and beats Lazio. Serie A, where magic happens ??. - OptaPaolo : 30 - Il Napoli ha tentato 30 conclusioni questa sera contro l'Empoli: da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05… - luludisa1969 : RT @RaiSport: ? #SerieA Il #Napoli crolla in casa, l'#Empoli vince 1-0 Ancora una sconfitta per gli uomini di #Spalletti, decide un gol di… - blogsicilia : #notizie #sicilia Empoli espugna Napoli, azzurri scivolano al quarto posto - -