Man United; paura per Lindelof | ' in campo non respirava'

Advertising

cigrath91 : @Stefania_1972 @GoalItalia Potrebbero essere strascichi da covid piuttosto.. focolaio appena trovato al man united.… - Massimi15124914 : RT @kravotz: Man united 2020/21 16ª giornata: 32 gol fatti Man united 2021/22 16ª giornata: 26 gol fatti 'La giuveh con cr7 farebbe mill… - tommyasu : RT @kravotz: Man united 2020/21 16ª giornata: 32 gol fatti Man united 2021/22 16ª giornata: 26 gol fatti 'La giuveh con cr7 farebbe mill… - Nicolas81972837 : RT @kravotz: Man united 2020/21 16ª giornata: 32 gol fatti Man united 2021/22 16ª giornata: 26 gol fatti 'La giuveh con cr7 farebbe mill… - vdi_vendetta : RT @kravotz: Man united 2020/21 16ª giornata: 32 gol fatti Man united 2021/22 16ª giornata: 26 gol fatti 'La giuveh con cr7 farebbe mill… -

Ultime Notizie dalla rete : Man United

TUTTO mercato WEB

Paura per Victor Lindelof. Il difensore svedese del Manchesterè stato sostituito ieri nel finale della gara di Premier League vinta per 1 - 0 in casa del Norwich perchè aveva difficoltà a respirare. "I medici lo hanno visitato e al momento sembra tutto ok,...Commenta per primo Secondo il Sun , il Newcastle ha contattato il Manchesterper trattare il cartellino di Jesse Lingard : non c'è ancora l'accordo.Paura per Victor Lindelof. Il difensore svedese del Manchester United è stato sostituito ieri nel finale della gara di Premier League vinta per 1-0 in casa del Norwich perchè aveva difficoltà a respir ...Hayley Ladd e Vilde Bøe Risa, una rete ciascuna, sono le protagoniste della vittoria del Manchester United sul Brighton terzo in classifica.