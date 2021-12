LIVE Snowboard | PSL Bannoye 2021 in DIRETTA | gli azzurri vanno a caccia del riscatto

(Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allascritta del primo PSL della Coppa del Mondo-2022 diparallelo. Quest’oggi a(Russia) andrà in scena una gara che si preannuncia davvero scoppiettante. Dopo il deludente PGS di ieri gli italiani avranno subito spazio per riscattarsi, ma prima sarà ovviamente necessario passare le qualificazioni. Ecco gliche prenderanno il via nella giornata odierna: Roland Fischnaller, Aaron March, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Gabriel Messner e Daniele Bagozza in campo maschile, mentre per quanto riguarda le femmine il nostro Paese farà affidamento su Nadya Ochner, Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti e Elisa Caffont. L’obiettivo in casa ...

Foto: LaPresse Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostra Direttadedicata agli sport invernali.- Terminate le qualificazioni del PGS di Bannoye (Russia). Ben 5 azzurri ...Buongiorno e benvenuti alla della prima tappa della Coppa del Mondo dialpino in programma a Bannoye (Russia), dove oggi è previsto sia per gli uomini che per le donne uno slalom gigante parallelo , mentre domani si terrà uno slalom parallelo. Tra gli uomini si ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta del primo PSL della Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboard parallelo. Quest'oggi a Bannoye (Russia) andrà in ...