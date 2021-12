Il trapper Tony Effe condannato per una rissa a Roma | dovrà consegnare i pasti alla Caritas

(Di domenica 12 dicembre 2021)questa volta l’ha fatta grossa, e a quanto pare è anche recidivo. Il cantante della Dark Polo Gangrisarcire con 40mila euro il ragazzo che ha picchiato e in piùi pacchi alimentari della. Ma la gravità del suo gesto non sembra averlo sconvolto, o forse si tratta solamente di inconsapevolezza. Infatti, dopo l’emissione della sentenza il cantante ha subito pubblicato una story sul personale profilo Instagram con un gesto che potremmo definire inequivocabile: il dito medio, probabilmente rivoltosentenza del giudice. Leggi anche: Follia nella notte: ubriacoguida imbocca la strada contno e cerca di investire i passanti I fatti del 2019 e lacon ...

IlEffe condannato per rissa, consegnerà i pasti alla Caritas per 6 mesi. Il musicista, già condannato a un risarcimento di 40mila euro, paga una lite violenta a Roma del 2019, durante la ...40mila euro di risarcimento e obbligo di consegnare i pacchi alimentari della Caritas: è questa la condanna che è stata inflitta alEffe , cantante della Dark Polo Gang, accusato di aver provato una rissa. La notizia della condanna è stata riportata da Andrea Ossino su Repubblica . La condanna è di ieri, ma il fatto ...Il trapper Tony Effe è stato condannato a consegnare i pasti alla Caritas per quattro ore a settimana, per un totale di sei mesi, dalle parti di Lozzano. A questo si aggiunge un risarcimento di 40 mil ...