Ibra salva in extremis il Diavolo, Udinese-Milan 1-1 (Di domenica 12 dicembre 2021) Ibra salva in extremis il Diavolo. Il Milan pareggia 1-1 in casa dell'Udinese nell'anticipo della 17esima giornata della Serie A, evitando il k.o. ma rischia di perdere la vetta della classifica. I rossoneri guidano il campionato con 39 punti, ma l'Inter battendo il Cagliari nel posticipo salirebbe a 40 punti e il Napoli - in caso di successo sull'Empoli - aggancerebbe la formazione allenata da Pioli. Buon punto, ma amaro per come è maturato, invece per gli uomini del nuovo tecnico ad interim Gabriele Cioffi, che salgono a quota 17. Ottimo l'avvio dei padroni di casa, che dopo aver spaventato i rossoneri in un paio di situazioni, trovano il vantaggio al 17' con la fiammata di Beto: l'attaccante scappa in velocità approfittando di un buco centrale, spara addosso a Maignan ma grazie a un ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 12 dicembre 2021)inil. Ilpareggia 1-1 in casa dell'nell'anticipo della 17esima giornata della Serie A, evitando il k.o. ma rischia di perdere la vetta della classifica. I rossoneri guidano il campionato con 39 punti, ma l'Inter battendo il Cagliari nel posticipo salirebbe a 40 punti e il Napoli - in caso di successo sull'Empoli - aggancerebbe la formazione allenata da Pioli. Buon punto, ma amaro per come è maturato, invece per gli uomini del nuovo tecnico ad interim Gabriele Cioffi, che salgono a quota 17. Ottimo l'avvio dei padroni di casa, che dopo aver spaventato i rossoneri in un paio di situazioni, trovano il vantaggio al 17' con la fiammata di Beto: l'attaccante scappa in velocità approfittando di un buco centrale, spara addosso a Maignan ma grazie a un ...

Advertising

CominAlessandro : RT @gippu1: Un #Milan giampaoliano (zero tiri in porta fino al 90', come nell'orrenda prima giornata dell'agosto 2019) salva la pelle a Udi… - infoitsport : Risultati e classifica Serie A live: Ibra salva il Milan, Juve pari in Laguna - GiornaledPuglia : Serie A: Ibra salva il Diavolo, è 1-1 alla Dacia Arena - TheoXDVR : Ibra ci salva nel recupero dopo una settimana tosta, anche la partita intensa col Liverpool ha influito. Udinese ci… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: EDICOLA CDS – Inter, via libera. Ibra salva il Milan a Udine (1-1). Inzaghi punta al sorpasso -