Covid | Fedriga “Non serve proroga stato d’emergenza”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non è necessario. Abbiamo la possibilità di legiferare anche con decreti d’urgenza su temi specifici e su questo si può lavorare: se servono delle misure ad hoc – personale sanitario aggiuntivo con gli specializzandi o sostegni per le Rsa – possiamo prendere dei provvedimenti mirati svincolati dallodi emergenza”. Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano La Stampa, il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, parlando dell’ipotesi di unadellodi emergenza oltre il 31 dicembre. Alla domanda se serviranno restrizioni ad hoc per Natale ha aggiunto: “No, il governo ha appena fatto un decreto e non è che possiamo fare decreti su decreti. Penso che il Super Green Pass aiuti moltissimo dal punto di vista sanitario ma anche dal ...