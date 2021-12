Bob | Francesco Friedrich trova la doppietta a Winterberg e continua a vincere ogni gara

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un percorso netto simile non l’avevamo forse mai visto,sta riscrivendorecord possibile. Il teutonicoa dominare nella Coppa del Mondo di bob alla sua maniera: vincendo sempre e comunque. Oggi ennesimo trionfo: in quel dinel 4 èdopo il successo di ieri. Come di consueto non c’è spazio per replica per i rivali: miglior tempo in entrambe le run, crono finale di 1’49”38 e distacchi molto ampi. Alle sue spalle c’è il britannico Brad Hall, distante tre decimi, mentre in terza piazza l’austriaco Benjamin Maier, a 36 centesimi. Completano la top-5 il canadese Justin Kripps e l’altro tedesco Johannes Lochner. In casa Italiada dimenticare: fuori nella prima run Patrick Baumgartner e Mattia Variola, rispettivamente ...