Bel tempo sulla chiusura del weekend e in avvio di settimana (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo l’azzurro sabato, vediamo cosa ci aspetta in chiusura di weekend e all’inizio della prossima settimana con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Beretta. ANALISI GENERALE Una struttura anticiclonica, posizionata sull’Europa centro occidentale, sta garantendo giornate stabili sulla Lombardia e perciò su Bergamo, con temperature tutto sommato nella media del periodo. Da lunedì 13 dicembre assisteremo a un ulteriore graduale rinforzo del menzionato promontorio anticiclonico, il quale, portandosi con i suoi massimi pressori tra la Francia ed il Regno Unito garantirà sullo scacchiere centro meridionale e di fatto il nord Italia, una posizione di blocco alle perturbazioni atlantiche. Ne conseguirà quindi un’ulteriore stabilità atmosferica almeno fino a sabato 18, con temperature in lieve graduale ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo l’azzurro sabato, vediamo cosa ci aspetta indie all’inizio della prossimacon il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Beretta. ANALISI GENERALE Una struttura anticiclonica, posizionata sull’Europa centro occidentale, sta garantendo giornate stabiliLombardia e perciò su Bergamo, con temperature tutto sommato nella media del periodo. Da lunedì 13 dicembre assisteremo a un ulteriore graduale rinforzo del menzionato promontorio anticiclonico, il quale, portandosi con i suoi massimi pressori tra la Francia ed il Regno Unito garantirà sullo scacchiere centro meridionale e di fatto il nord Italia, una posizione di blocco alle perturbazioni atlantiche. Ne conseguirà quindi un’ulteriore stabilità atmosferica almeno fino a sabato 18, con temperature in lieve graduale ...

