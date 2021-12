Andreazzoli: “Che soddisfazione vedere i miei ragazzi vincere queste partite” (Di domenica 12 dicembre 2021) Aurelio Andreazzoli, dopo l’impresa al Maradona, è stato intervistato dai microfoni di Dazn: “Sembrerebbe che facciamo spendere soldi per niente alla società a venire a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 12 dicembre 2021) Aurelio, dopo l’impresa al Maradona, è stato intervistato dai microfoni di Dazn: “Sembrerebbe che facciamo spendere soldi per niente alla società a venire a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Andreazzoli Che Empoli, Andreazzoli: 'Che soddisfazione veder crescere questi ragazzi' ... è un obbligo che abbiamo nei confronti di proprietà e tifosi ": ecco spiegato il motivo per cui l' Empoli è riuscito nell'impresa di battere il Napoli al "Maradona". Aurelio Andreazzoli , tecnico ...

Calcio: l'Empoli espugna il "Maradona" con Cutrone, il Sassuolo batte in rimonta la Lazio 2 - 1 ... che s'invola a tu per tu con Ospina bravo a respingere in uscita, ma al 71', dopo un gol annullato al Napoli (Juan Jesus) per fuorigioco, è proprio la squadra di Andreazzoli che sblocca grazie alla ...

Empoli, Andreazzoli: "Che soddisfazione veder crescere questi ragazzi" Corriere dello Sport.it Empoli, Andreazzoli: "Che soddisfazione veder crescere questi ragazzi" Anche il tecnico ha la sua parte di meriti, anche se Andreazzoli si tira da parte: " Avere una certa età - assicura - toglie un po’ di pressione di dovermi costruire un futuro. Io voglio solo dare sod ...

Napoli-Empoli, Andreazzoli: “Siamo venuti qui per dare il massimo, un obbligo verso la nostra professione” NAPOLI EMPOLI – “Questo è uno schema che proviamo da tanto tempo. Come fate a sapere che la chiamo “veloce” (stile pallavolo, ndr) anche io in allenamento?!?”. L’intervista post partita di Dazn si apr ...

