WhatsApp abbraccia i pagamenti con criptovaluta | come funzioneranno

(Di domenica 12 dicembre 2021)sta sperimentando icon le criptovalute:potrebbe funzionare il sistema ideato da Meta Spunta sull’applicazione il pagamento con le criptovalute (via Screenshot)L’universo Meta sta sperimentando da diversi mesi l’utilizzo delle cryptovalute, attraverso dei token legati proprio al Metaverso di Mark Zuckerberg. Secondo i portali specializzati MacRumors e TechCrunch. Infatti la grande novità arriva negli Stati Uniti d’America, con il supporto a Novi, il wallet digitale associato a Meta. Quindi negli Usa alcuni utenti potranno pagare con le cripto-valute. Il tutto è utilizzabile in modo simile all’invio di documenti e file vari all’interno di una chat. Infatti la funzione è pensata anche per il consentire di effettuare transazioni mediante messaggi criptati. Quindi lo strumento strizza l’occhio ...

Advertising

Eliana_nuccia : RT @gliInvisibili: #Nanuk Un amico vero. Un gigante che abbraccia. Chiedeteci di lui! Canile DONNICI Cosenza Età 1 anno Si affida c… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp abbraccia

Vesuvius.it

Nel suo profiloc'è la foto di lei cheteneramente i figli, uno di 16 anni e l'altro poco più grande del bimbo a cui ha contribuito a tenere in vita. 'Ogni volta che varchiamo il ...La rassegna, in programma dalla primavera fino al prossimo Natale,un ampio ventaglio di ... EMANUELE STOLFI (UNISI) 11 dicembre 2021, 16:30 - 18:00 Condividi:Telegram Tweet E - ...Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna l'evento già proposto nel 2019, che si pone come una maratona di festa e di socialità tra musica, artisti di strada, tradizioni, la magia del Natale e il volto ...L’amministrazione comunale ha celebrato lo speciale compleanno di questa centenaria, molto attiva e conosciuta nel borgo ionico: per lei una targa ricordo da parte della sua comunità ...