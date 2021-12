Violento scontro sulla provinciale, morto un 31enne e 4 feriti gravi (Di sabato 11 dicembre 2021) Un terribile incidente frontale si è verificato alle prime luci della mattinata di sabato 11 dicembre a Casalgrasso, in provincia di Cuneo. Come si può anche evincere dall’immagine del sinistro, un furgoncino si è schiantato contro un camion e il bilancio è stato decisamente grave. Infatti, si è registrata una vittima, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasferite d’urgenza in ospedale. Lo schianto mortale è avvenuto esattamente alle 6.50, dunque dieci minuti prima delle 7. Ad essere coinvolta è stata la strada provinciale 30, situata appunto a Casalgrasso. I due mezzi sono stati protagonisti di questo scontro a pochi passi dal comune di Carmagnola. Dopo l’accaduto, sul posto si sono recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e anche alcuni volontari provenienti dal paese di Racconigi. Per uno degli occupanti del ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Un terribile incidente frontale si è verificato alle prime luci della mattinata di sabato 11 dicembre a Casalgrasso, in provincia di Cuneo. Come si può anche evincere dall’immagine del sinistro, un furgoncino si è schiantato contro un camion e il bilancio è stato decisamente grave. Infatti, si è registrata una vittima, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasferite d’urgenza in ospedale. Lo schianto mortale è avvenuto esattamente alle 6.50, dunque dieci minuti prima delle 7. Ad essere coinvolta è stata la strada30, situata appunto a Casalgrasso. I due mezzi sono stati protagonisti di questoa pochi passi dal comune di Carmagnola. Dopo l’accaduto, sul posto si sono recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e anche alcuni volontari provenienti dal paese di Racconigi. Per uno degli occupanti del ...

