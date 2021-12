Viminale: dimissioni prefetto di Bari, destre chiedono dimissioni anche di Lamorgese (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Capo del dipartimento immigrazione del ministero dell'Interno, prefetto Michele di Bari, si è dimesso per un'inchiesta sul caporalato a Foggia, che ha coinvolto la moglie. Le destre attaccano Lamporgese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Capo del dipartimento immigrazione del ministero dell'Interno,Michele di, si è dimesso per un'inchiesta sul caporalato a Foggia, che ha coinvolto la moglie. Leattaccano Lamporgese L'articolo proviene da Firenze Post.

