Uomini e Donne: Costabile nostalgico di Gemma? (Di sabato 11 dicembre 2021) Nell'ultima stagione di Uomini e Donne Costabile Albore è stato uno dei cavalieri più discussi, soprattutto per via della sua liasion con Gemma Galgani. L'uomo, però, proprio in queste ore è tornato a parlare della dama torinese e della grande stima che ancora nutre verso di lei! Fino a poco tempo fa la "sfortunata" Gemma Galgani sembrava aver finalmente trovato l'amore a Uomini e Donne. A rubarle il cuore tra stato Costabile, il distinto cavaliere sceso nel parterre del dating show di Maria De Filippi proprio per lei. Le cose tra i due all'inizio sembravano andare a gonfie vele ma, poi, qualcosa è andato storto e, soprattutto a causa delle continue critiche che la donna ha mosso verso il cavaliere, l'uomo aveva deciso di chiudere. La Galgani era ...

