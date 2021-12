Traffico Roma del 11-12-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 dicembre 2021) Luceverdedove trovarti della redazione in città un incidente Si segnala sulla via Casilina in prossimità di via delle Rondini 4 incidente in Piazza Fiume all’altezza di via Salaria e su via Regina Elena l’altezza dell’istituto superiore di sanità chiusura dalle 7 alle 12 sulla cosiddetta panoramica per interventi di pulitura verso Piazzale Clodio e la polizia locale segnala semafori guasti in Piazza di Porta Capena al via da oggi la manifestazione aspettando il Natale in via Duccio di Buoninsegna tra via Paolo Di Dono e via Simone Martini per tutta la durata dell’evento sarà deviata la linea 764 rallentamenti persulla Pontina all’altezza di via di Decima Verso il raccordo anulare nulla da segnalare su quest’ultimo è sul tratto Urbano della A24 procedere con massima cautela sulla diramazioneSud per nebbia nel ...