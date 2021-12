Traffico Roma del 11-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione riaperta la galleria Giovanni XXIII nella canna in direzione di Pineta Sacchetti per un incidente precedente era chiusa a partire dall’uscita di Cortina d’Ampezzo l’incidente Si segnala sulla via Casilina in prossimità di via delle Rondini un incidente ancora sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via Rosa Guarnieri Carducci che su via Regina Elena all’altezza dell’istituto superiore di sanità sul grande raccordo anulare diinvece era allenamenti per un incidente precedente lungo la carreggiata interna tra la Colombo e la via del Mare per il resto ilè regolare chiusura dalle 6 alle 12 di oggi sulla cosiddetta panoramica per interventi di pulitura verso Piazzale Clodio per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto ...