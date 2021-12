Starnone | alfabeto sentimentale in lotta con il tempo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Starnone alfabeto

La Gazzetta di Modena

... in un andirivieni costante di amore e odio, rifiuto ed entusiasmo, è Domenico. Dal Salto ... deve compilare decine di schede in cui trascrivere parole napoletane nell'IPA. In una ...C'è una pagina di "Via Gemito" che rende bene l'idea. È quella in cuiracconta quando il padre cominciò a litigare con la madre per il suo modo inadeguato di ... la "e" rovesciata dell'...Ingarbugliato nella matassa dell’infanzia, il narratore adulto recupera una storia d’amore remota, e in essa la sua «esperienza primaria della fine»: «Vita mortale e immortale della bambina di Milano» ...