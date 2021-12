Sardegna | due pescherecci incagliati salvati dai vigili del fuoco

Advertising

ValeriaSirigu : #Maltempo: due pescherecci naufragano davanti alle coste della Sardegna - L'Unione - Agenzia_Ansa : Maltempo, due pescherecci naufragano davanti alle coste della Sardegna. Soccorsi nove marinai tunisini, imbarcazion… - infoitinterno : Meteo, diretta: crolla un ponte nel Trapanese, due pescherecci naufragano in Sardegna - infoitinterno : Maltempo, due pescherecci affondano in Sardegna. Frana a Ischia, crolla ponte nel trapanese - infoitinterno : Maltempo, due pescherecci naufragati davanti alle coste della Sardegna. In salvo i marinai -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna due

... si possono trovare altrerealtà liguri come Savona (3,672) ed Imperia (3,404), ma anche ...veicolo (anche in questo caso con differenze nell'ambito dei centesimi) sono più frequenti in" ......8% - 2,6% Bolzano 19,2% - 18% Trento 14,9% - 16,7% Piemonte 7,9% - 7% Puglia 5% - 3,4%5,8%... Anche la Lombardia si avvicina allesoglie: 13,6% in area medica e 8,9% in terapia intensiva. ...L'atipico attaccante paraguaiano Antonio Sanabria non ha ancora dimostrato appieno il suo valore nel Toro, si legge su La Stampa nelle pagine della cronaca cittadina dedicate allo ...Continua a colpir duro il maltempo su tutta l'Italia. Piogge, venti e nevicate non danno tregua. Da nord a sud tutto lo stivale è tra montagne innevate e alluvioni inarrestabili. E ...