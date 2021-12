Salgono ancora i contagi, "quando arriverà il picco": bollettino, a Natale tutti in zona gialla? (Di sabato 11 dicembre 2021) Ritoccato ancora verso l'alto il numero di nuovi casi di Covid. Nonostante ciò la situazione epidemiologica complessiva dell'Italia si può definire ancora sotto controllo, soprattutto se paragonata a quella dello scorso anno, quando non c'era ancora l'arma del vaccino a disposizione e quindi si andava incontro a un Natale in lockdown. Stavolta diverse regioni rischiano di finire in zona gialla, ma nulla di più: merito dell'alto tasso di immunizzati che fa sì che quella attuale sia principalmente la pandemia dei non vaccinati a livello di malattia. Il bollettino di oggi, sabato 11 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 21.042 contagiati, 10.205 guariti e 96 morti a fronte di 565.077 tamponi analizzati, con il tasso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ritoccatoverso l'alto il numero di nuovi casi di Covid. Nonostante ciò la situazione epidemiologica complessiva dell'Italia si può definiresotto controllo, soprattutto se paragonata a quella dello scorso anno,non c'eral'arma del vaccino a disposizione e quindi si andava incontro a unin lockdown. Stavolta diverse regioni rischiano di finire in, ma nulla di più: merito dell'alto tasso di immunizzati che fa sì che quella attuale sia principalmente la pandemia dei non vaccinati a livello di malattia. Ildi oggi, sabato 11 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 21.042ati, 10.205 guariti e 96 morti a fronte di 565.077 tamponi analizzati, con il tasso ...

