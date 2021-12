Roma, Mourinho e l'operazione rilancio (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma - Non perdona ma dimentica . Usa le cesoie, negli spogliatoi e nelle interviste, ma è anche pronto ad accarezzare la rosa. José Mourinho sta provando a costruire la Roma alla sua maniera. Non ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021)- Non perdona ma dimentica . Usa le cesoie, negli spogliatoi e nelle interviste, ma è anche pronto ad accarezzare la rosa. Josésta provando a costruire laalla sua maniera. Non ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? La formazione scelta da José Mourinho per #CSKARoma ?? DAJE ROMA! ?? #UECL - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaInter ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : Roma in vantaggio dopo i primi 45 minuti sotto gli occhi di José Mourinho. In gol Cherubini al 28' ?? #RomaSamp… - sportli26181512 : #Roma, #Mourinho e l'operazione rilancio: Parole e giudizi duri che raccontano un’evoluzione: se c’è bisogno di (ri… - salvione : Roma, Mourinho e l'operazione rilancio -