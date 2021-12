Rita Vacalebri | “Simoun nasce da una tempesta di emozioni”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 11 dicembre 2021)Marinaè nata a Roma. Vivace ed eclettica, nutre costantemente il suo insaziabile bisogno di sperimentare l’arte per esaltare quella timida capacità espressiva dalla quale è prepotentemente sbocciato questo suo primo romanzo, il cui unico intento è di arrivare dritto al cuore.è vento forte e travolgente, come ledi Abby Alyson Keller, come il suo carattere, la sua bellezza, la sua mente. In continuo contrasto tra la cruda realtà e la sua fervida fantasia, Alyson ammira il mondo da un’altra prospettiva con occhi grandi e vivaci, pronti a cogliere particolari invisibili agli altri. Nel corso di una vita piena ed emozionante conoscerà amicizia, amore, perdita, sofferenza, fino all’ingresso nel mondo spietato degli adulti, che saprà approfittare delle sue debolezze e della sua ricerca ...