Quando va in onda la finale di Ballando con le stelle 2021: data e orario (Di sabato 11 dicembre 2021) Quando va in onda la finale di Ballando con le stelle 2021? L’ultimo atto della sedicesima edizione del talent show di Rai 1 andrà in onda sabato 18 dicembre 2021 alle ore 20,35. In concorrenti Vip rimasti in gara saranno pronti a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni ancora una volta la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Ma quali sono le coppie in gara in questa edizione di Ballando con le stelle? Ecco l’elenco completo: Al Bano e Oxana Lebedew Alvise Rigo e Tove Villfor Andrea Iannone e Lucrezia Lando Arisa e Vito Coppola Bianca Gascoigne e Simone Di ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 11 dicembre 2021)va inladicon le? L’ultimo atto della sedicesima edizione del talent show di Rai 1 andrà insabato 18 dicembrealle ore 20,35. In concorrenti Vip rimasti in gara saranno pronti a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni ancora una volta la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Ma quali sono le coppie in gara in questa edizione dicon le? Ecco l’elenco completo: Al Bano e Oxana Lebedew Alvise Rigo e Tove Villfor Andrea Iannone e Lucrezia Lando Arisa e Vito Coppola Bianca Gascoigne e Simone Di ...

Advertising

Cristin06876547 : RT @CasaLettori: L'onda non riesce a prendere il fiore che galleggia: quando cerca di raggiungerlo lo allontana. Rabindranath Tagore… - ItsGrisbiBitch : Assurdo! Neanche hanno mandato in onda la bölüm 13 che voglio già guardare la 14. Quando arriva Domenica prossima!?… - SerieTvserie : Miss Italia 2021: conduttori, quando va in onda, dove vederlo, vincitrice - tvblogit : Miss Italia 2021: conduttori, quando va in onda, dove vederlo, vincitrice - oforsechiara : ecco cosa manderanno in onda il giovedì sera le altre reti televisive quando dovranno scontrarsi con the teacher 2… -