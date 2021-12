Ponticelli | agguato di Camorra nella notte | 35enne ucciso con 10 colpi di pistola

Advertising

ottopagine : Si torna ad uccidere a Napoli: agguato mortale nella notte a Ponticelli #Napoli - occhio_notizie : Secondo una prima ricostruzione, l'agguato sarebbe avvenuto in viale Luca Pacioli, alla periferia orientale di Napo… - NapoliToday : #Cronaca #Ponticelli Ancora sangue in città: 35enne ucciso con dieci colpi di pistola - corrmezzogiorno : #Napoli Ucciso un 35enne con dieci colpi di pistola A Ponticelli riesplode la faida di ... - cronachecampane : Agguato a Ponticelli: ucciso Gennaro Matteo #cronacanapoli #flashnews #gennaromatteo #ponticelli #UltimeNotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli agguato

nella notte a Napoli . Un uomo di 35 anni , Gennaro Matteo, già noto alle forze dell'ordine, ... la vittima era in auto , in viale Luca Pacioli, nel quartiere, poco distante dal ...Non è morto subito nonostante gli avessero sparato 10 colpi di pistola da distanza ravvicinata: unriservato ai boss. Teatro dell' il quartiere, alla periferia di . È accaduto la scorsa notte: la vittima è , 35 anni, nato a Cercoli e residente a Portici, già noto alle forze dell'...Non è morto subito nonostante gli avessero sparato 10 colpi di pistola da distanza ravvicinata: un agguato riservato ai boss. Teatro dell'omicidio il quartiere Ponticelli, alla ...Non è morto subito nonostante gli avessero sparato 10 colpi di pistola da distanza ravvicinata: un agguato riservato ai boss. Teatro ...