Pole position per Verstappen al Gp di Abu Dhabi (Di sabato 11 dicembre 2021) ABU Dhabi (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la Pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull sfrutta la scia del compagno di squadra Sergio Perez e chiude il proprio giro in 1'22?109. Scatterà secondo, quindi, Lewis Hamilton (Mercedes), lontano quasi quattro decimi. Terza posizione per Lando Norris (McLaren), che precede Perez in seconda fila. Apre la terza, invece, Carlos Sainz (quinto) al volante della Ferrari mentre Charles Leclerc è settimo, nel mezzo c'è la Mercedes di Valtteri Bottas. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) ABU(EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Maxconquista lanel Gran Premio di Abu, ultima tappa del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull sfrutta la scia del compagno di squadra Sergio Perez e chiude il proprio giro in 1'22?109. Scatterà secondo, quindi, Lewis Hamilton (Mercedes), lontano quasi quattro decimi. Terza posizione per Lando Norris (McLaren), che precede Perez in seconda fila. Apre la terza, invece, Carlos Sainz (quinto) al volante della Ferrari mentre Charles Leclerc è settimo, nel mezzo c'è la Mercedes di Valtteri Bottas. (ITALPRESS).

Advertising

SkySportF1 : ? POOOOOLEEEE POSITION MAX ?? CAPOLAVORO RED BULL, MALE BOTTAS I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? E' IL MOMENTO DELLA POLE POSITION ? INIZIANO LE QUALIFICHE AD ABU DHABI IL LIVE ? - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Gp Abu Dhabi, pole position per Verstappen: l’olandese più veloce di Hamilton (secondo) nelle qualifiche. Quinta e set… - PirataPantani10 : Clamorosa Pole Position di #Verstappen nell'#AbuDhabiGP davanti ad #Hamilton. Come sempre male le Ferrari 5 #Sainz,… - BWhiteblack : 10 pole position...9 vittorie...direi che con questi numeri non può perderlo questo mondiale 2021 Verstappen...?? -