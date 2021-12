LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA | risultati FP3 in tempo reale

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione qualifiche – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Classifica combinata venerdì – Programma odierno in tv Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio di Abu, valido come ventiduesimo e ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati a Yas Marina sul confronto diretto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che si presentano all’ultimo appuntamento delappaiati a pari punti in testa alla classifica generale del campionato. Il britannico della Mercedes ha impressionato ieri sul giro secco, rifilando distacchi importanti al resto della concorrenza e dando l’impressione di avere ancora margine. Dopo una ...