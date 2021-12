Indebita percezione del Reddito di Cittadinanza | segnalate 5 persone

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continuano gli accertamenti dei militari dell’Arma finalizzati a verificare la corretta corresponsione deldi. Nella mattinata di lunedì 6 dicembre 2021, al termine di mirati accertamenti e verifiche, i militari della Stazione Carabinieri di Siano hanno deferito in stato di libertà all’A.G. 5 soggetti stranieri, percettori didi, che avevano dichiarato falsamente di essere residenti in Italia da oltre 10 anni, ricavandomente la somma di euro 20.000. Il militari operanti hanno pertanto proceduto alla comunicazione di tali indebite corresponsioni all’INPS, che procederà alla revoca immediata del beneficio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

