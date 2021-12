Ibrahimovic salva il Milan: a Udine è 1-1 (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - Ci pensa Zlatan Ibrahimovic, a tempo scaduto, a salvare il Milan capolista da quella che sembrava una sconfitta certa con l'Udinese. Lo svedese firma l'1-1 al 92', recuperando l'iniziale vantaggio di Beto: la squadra di Pioli sale a quota 39 punti, ma domani potrebbe esser scavalcata dall'Inter e riagguantata dal Napoli, in caso di vittorie delle rivali. Buon punto, ma amaro per come è maturato, per gli uomini del nuovo tecnico ad interim Gabriele Cioffi, che salgono a quota 17. Ottimo l'avvio dei padroni di casa, che dopo aver spaventato i rossoneri in un paio di situazioni, trovano il vantaggio al 17' con la fiammata di Beto: l'attaccante scappa in velocità approfittando di un buco centrale, spara addosso a Maignan ma grazie a un paio di rimpalli fortunati segna l'1-0 sulla ribattuta. Il ... Leggi su agi (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - Ci pensa Zlatan, a tempo scaduto, are ilcapolista da quella che sembrava una sconfitta certa con l'se. Lo svedese firma l'1-1 al 92', recuperando l'iniziale vantaggio di Beto: la squadra di Pioli sale a quota 39 punti, ma domani potrebbe esser scavalcata dall'Inter e riagguantata dal Napoli, in caso di vittorie delle rivali. Buon punto, ma amaro per come è maturato, per gli uomini del nuovo tecnico ad interim Gabriele Cioffi, che salgono a quota 17. Ottimo l'avvio dei padroni di casa, che dopo aver spaventato i rossoneri in un paio di situazioni, trovano il vantaggio al 17' con la fiammata di Beto: l'attaccante scappa in velocità approfittando di un buco centrale, spara addosso a Maignan ma grazie a un paio di rimpalli fortunati segna l'1-0 sulla ribattuta. Il ...

