Formula 1 | GP Abu Dhabi risultati prove libere 3 | Hamilton vola | Verstappen insegue

(Di sabato 11 dicembre 2021) Lewis è il più veloce al termine della terza sessione di del GP di Abu 2021, l'ultimo di una stagione pazzesca. Dopo l'ora a disposizione a Yas Marina tempo show del pilota britannico in 1.23.274, Max alle sue spalle per due decimi. Ferrari indietro: ottavo Sainz, decimo Leclerc. Alle ore 14 la qualifica da non perdere. Di seguito la classifica con i dieci migliori tempi: Veratappen Bottas Perez Norris Tsunoda Gasly Sainz Ricciardo Leclerc Stroll Ocon Raikkonen Giovinazzi Alonso Vettel Russell Latifi Schumacher Mazepin