Ferì un ragazzo con tirapugni | arresto per un minore

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per inni, la Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Salerno, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare a carico di unnne, gravemente indiziato di lesioni gravi ai danni di un coetaneo. I fatti si sono verificati la sera del 31 ottobre a Salerno nei luoghi della movida cittadina. In particolare dalle indagini emergeva, a livello di gravità indiziaria, che nella notte del 31 la vittima, essendosi accorta che era sorta una discussione per futili motivi tra un suo amico ed un giovane sconosciuto, interveniva per sedare gli animi. Malgrado le sue pacifiche intenzioni lo sconosciuto, poi identificato nell’odierno arrestato, lo colpiva più volte al volto cagionandogli la frattura del ...